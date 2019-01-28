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彰化捐發票換春聯 募得千張助弱勢

最新更新：2019/01/28 12:26
彰化縣地方稅務局28日舉辦捐發票換春聯租稅宣導活動，募得發票將全數捐贈縣內社會福利團體，彰化縣長王惠美（右2）出席，呼籲縣民踴躍捐發票做公益。中央社記者蕭博陽彰化縣攝　108年1月28日
彰化縣地方稅務局28日舉辦捐發票換春聯租稅宣導活動，募得發票將全數捐贈縣內社會福利團體，彰化縣長王惠美（右2）出席，呼籲縣民踴躍捐發票做公益。中央社記者蕭博陽彰化縣攝　108年1月28日

（中央社記者蕭博陽彰化縣28日電）彰化縣地方稅務局今天舉辦捐發票換春聯租稅宣導活動，募得發票全數捐贈縣內社福團體，吸引民眾踴躍響應，稅務局準備200副春聯全數送出，募得約1000張發票。

彰化縣地方稅務局上午在一樓大廳舉辦「捐發票送愛心兌換春聯」租稅宣導活動，現場邀書法家揮毫寫春聯，民眾憑4張發票就可兌換一副，彰化縣長王惠美出席並與書法家共同開筆，眾人寫下「己亥美好彰化」向彰化鄉親拜早年，也呼籲縣民踴躍捐發票助公益。

王惠美說，過年期間大掃除、貼春聯，代表新的一年「旺旺旺」「發發發」，感謝地方稅務局用心辦理捐發票換春聯活動，也藉此提醒民眾購物記得索取發票，民眾今天捐出的發票將做公益，全數捐贈縣內社會福利團體，讓愛的力量持續下去。

彰化縣地方稅務局長楊瑞美說，為提供民眾最優質稅務服務，地方稅務局成立話務中心，民眾來電不轉接，輕鬆解決稅務問題，還有人工智慧小幫手「稅管家阿力」提供24小時全年無休諮詢服務。（編輯：管中維）1080128

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