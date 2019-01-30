停業又收托幼兒 台南托嬰中心遭查獲開罰

台南市社會局長黃志中30日帶隊前往歸仁區，當場查獲一家已停業的托嬰中心非法收托幼兒，依法開罰新台幣3萬元，且要求托嬰中心限期改善。（台南市社會局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年1月30日

（中央社記者張榮祥台南30日電）台南市歸仁區一家托嬰中心去年10月停業，卻仍向家長收費照顧幼兒，未領到托育補助的家長驚覺有異，才向市府詢問，社會局今天當場查獲，開罰新台幣3萬元。

台南市政府社會局長黃志中今天帶隊前往歸仁區，當場查獲已停業的托嬰中心非法收托幼兒，現場幼兒有21名。

社會局人員表示，這家托嬰中心計畫遷移，去年10月30日申請停業，卻未告訴家長，每月仍向家長收幼兒托育費用1萬2000元。

有家長因未收到政府每月6000元的托育補助，起了疑心，向市府社會局詢問，才知托嬰中心已停業，社會局立刻前往調查，果然一舉查獲。

社會局當場依「兒童及少年福利與權益保障法」第83條及第108條規定，開罰3萬元，且要求托嬰中心10天內限期改善。社會局也對送托家長說明，後續將協助家長轉換保母或其他托嬰中心。（編輯：黃世雅）1080130