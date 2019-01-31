春節夜間鞭炮解禁 苗縣府：開放4天部分時段

苗栗縣消防局31日指出，因應農曆春節家戶傳統習俗及節慶活動需求，經討論後確定部分夜間時段將開放燃放炮竹，但解禁日期僅限小年夜、除夕、初九天公生，以及（火旁）龍活動之化龍返天當晚，共計4天。（資料照片）中央社記者管瑞平攝 108年1月31日

（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）苗栗縣因應過年習俗及客家元宵（火旁）龍活動，擬開放夜間施放炮竹，原本傳出解禁期長達近1個月，引發外界譁然；苗栗縣消防局今天表示，解禁時間只有4天，且限縮時段。

依據現行苗栗縣爆竹煙火施放管制自治條例規定，每天晚間10時至隔天上午6時，不得施放飛行類、升空類、爆炸音類、摔炮類之一般爆竹煙火，違者可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，但年節或特殊節慶等經縣府公告日期，得不受此限。

苗栗縣消防局副局長匡夢麟指出，因應農曆春節家戶傳統習俗及縣內客家元宵（火旁）龍等節慶活動需求，研議2月春節期間，部分夜間時段開放施放炮竹，經討論後確定解禁日期，僅限於小年夜、除夕、初九天公生以及（火旁）龍活動之化龍返天當晚，共計4天。

對於先前有媒體披露消息指2月2日至21日長達20天夜間解禁，引發部分民眾反彈，痛批苗栗無視空汙及深夜擾人安寧；匡夢麟特別澄清，開放日期只有4天，並依民間拜拜習俗、活動實際需求限縮時段，包括2月3日（小年夜）晚間10時至2月4日上午6時，2月4日（除夕）晚間10時至2月5日上午6時，2月12日晚間10時至2月13日（初九）上午6時，以及2月21日（化龍）晚間10時至12時。

消防局表示，公告解禁日期、時段公文預計今天完成簽核，隨即將公告在消防局網站。（編輯：李錫璋）1080131