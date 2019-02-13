兵整中心蓋新樓緊鄰淤積野溪 南投縣府助疏濬

陸軍兵工整備發展中心辦理大樓新建工程，由於緊鄰基地的集集鎮大石公溪土石淤積嚴重，工程水土保持計畫涉及大石公溪疏濬，南投縣長林明溱（前中）13日前往踏勘表示，縣府願配合協助河道清淤，並將委由集集鎮公所執行。中央社記者蕭博陽南投縣攝 108年2月13日

（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）陸軍兵工整備發展中心進行大樓新建工程，由於緊鄰基地的集集鎮大石公溪土石淤積嚴重，工程水土保持計畫涉及大石公溪疏濬，南投縣政府今天表示，軍民一家親，將協助清淤。

陸軍兵工整備發展中心基地位於集集鎮隘寮里集水區，附近水源經大石公溪流入濁水溪，南投縣政府去年曾雇工清除河道雜草，但整理後發現溪床土石淤積嚴重，因兵整中心目前辦理大樓新建工程，提送水土保持計畫內容涉及大石公溪疏濬，需縣府協助清淤。

南投縣長林明溱今天與集集鎮長陳紀衡前往兵整中心，了解大石公溪清疏工程。林明溱說，秉持軍民一家親精神，既然兵整中心有需要，縣府願配合協助河道清淤，初估清淤河道長度800公尺，經費約需新台幣200萬元，縣府將委由集集鎮公所執行，廢土可就近堆置集集棄土場。

林明溱接著前往竹山鎮桶頭里踏勘野溪護岸整治工程。當地一名陳姓居民表示，經多年溪水沖刷，番仔潭埔橋上游右岸邊坡陸續坍方，由於邊坡上方有多戶住家，他的房屋後方菜園土地也漸漸塌陷，覺得很危險，所以陳情希望縣府幫忙施作擋土牆。

林明溱踏勘後同意施作野溪護岸工程，以保護上方農地、住宅及橋梁安全。他說，經農業處初估長度30公尺、高度4公尺護岸擋土牆約需57萬元經費，縣府儘快趕在雨季前完成，以保障民眾生命財產安全。（編輯：吳佳穎）1080213