平溪天燈節 新北基桃首長要同放主燈推廣旅遊

平溪天燈節16日晚間在平溪國中登場，共施放8波天燈，新北市長侯友宜、基隆市長林右昌與桃園市長鄭文燦將到場一同施放20呎主燈，推廣北台灣美麗旅遊風貌。（新北市政府觀光旅遊局提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年2月16日

（中央社記者王朝鈺新北市16日電）平溪天燈節今晚6時起在平溪國中登場，共施放8波天燈，新北市長侯友宜、基隆市長林右昌和桃園市長鄭文燦將到場一同施放20呎主燈，向國內外旅客推廣北台灣美麗旅遊風貌。

市府觀旅局表示，主燈設計以傳遞「北部共同生活圈」為核心精神，將新北、台北、桃園、基隆及宜蘭等地最具特色的代表景點繪入。

主燈採由6面構建，其中5面繪製新北「深澳鐵道自行車」及「淡水輕軌」、北市的「貓空纜車」與「木柵動物園」；桃園「大溪橋」與「新溪口吊橋」；基隆「廟口」和「潮境公園」及宜蘭「龜山島」與「清水地熱」等共10個特色景點。

這10大特色景點由插畫家「歪歪」手繪到主燈5個燈面上，運用簡單線條與溫暖的粉嫩色調，勾勒出時下年輕人最喜愛的簡約文青風，最後一面呈現今年「諸事大吉」的天燈主視覺，象徵「六六大順」好兆頭。

觀旅局指出，民眾可在木柵動物園、石碇交流道及瑞芳火車站搭乘接駁專車前往活動會場，也可選擇搭乘台鐵平溪支線前往活動會場，回程末班車為晚間10時4分菁桐站發車前往七堵站。

觀旅局表示，雙菁公路(106線，石碇雙溪口至平雙產業道路口段) 今天上午9時至深夜0時汽機車禁止駛入，若自行開車，建議可將車輛停放深坑文山路周邊道路，並轉搭石碇線接駁專車前往會場。

為因應大量車潮及人潮，轄區新北市瑞芳警分局派出大量員警與協勤民力站崗服勤，勤務時間從上午直到深夜，分局也特別設置「警察行動休息補給站」，準備關東煮及熱飲慰勞執勤員警與協勤民力。（編輯：李錫璋）1080216