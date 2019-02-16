竹市府推竹科太太 拍影片宣導非洲豬瘟防疫[影]

新竹市政府近日找來一名氣質女公務員化身「竹科太太」拍攝教學影片，風格激似人氣網紅「理科太太」，也成功吸引不少網友點閱觀看。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳 108年2月16日

（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）新竹市政府近日宣布暫停收定點廚餘，為教導民眾如何處理廚餘，市府找來一名氣質女公務員化身「竹科太太」拍攝教學影片，風格超像網紅「理科太太」，吸引不少網友點擊觀看。

人氣Youtuber「理科太太」以酷酷表情、冰冷語氣分享科普知識，近年在網路竄紅，新竹市政府最近也發揮創意，找來一名長髮氣質公務員拍攝影片，除了同樣用冷靜表情宣導新竹市非洲豬瘟防疫工作外，還將名稱取為「竹科太太」。

這段影片於昨天上傳到新竹市政府的粉專「新竹市新鮮事」，竹科太太以簡潔、理性口吻宣導竹市267個社區暫時停收廚餘訊息，也教民眾將廚餘瀝乾、裝袋、丟垃圾桶的「防範豬瘟三步驟」，截至今天下午5時，影片已吸引超過8000人點擊觀看。

新竹市政府表示，最近應該有不少市民朋友在居住社區中，收到環保局的公告，宣布暫停收定點廚餘，為了讓更多民眾了解這項措施，以及廚餘的解決方式，特別請市府團隊拍攝宣傳影片，提醒市民注意。

竹市府指出，新竹市共有267個社區的定點廚餘，之前是送到苗栗縣的養豬場，但由於苗栗縣缺乏烹煮設備，為了守護台灣豬，決定先「暫時」用焚燒方式處理廚餘，同時正積極增加廚餘堆肥設備，不久之後就能回到過去，恢復定點廚餘回收服務。

竹市府表示，這支影片是由市府年輕團隊集體創意，片中的女主角「竹科太太」則是市府公務員，因她的先生在新竹科學園區工作，且被市府團隊發現氣質和理科太太相似，因此才找她扮起「竹科太太」，除了發揮創意，也達到宣導的效果。（編輯：卞金峰）1080216