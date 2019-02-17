整治工程完工 台南麻豆埤頭排水防洪進化

（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市麻豆區埤頭里一帶地勢低窪容易淹水，台南市政府水利局向中央爭取經費興建抽水站、閘門等工程改善，去年12月全部完工，今年汛期將提供更完整的防洪成效。

台南市政府水利局發布新聞稿指出，埤頭排水因地勢低窪，易受麻豆排水回水影響，內水不易排出，每逢重大颱風豪雨來襲，常造成埤頭里埤頭社區及小埤社區積淹水。

南市水利局指出，民國107年8月23日豪雨來襲，麻豆區24小時內降下717毫米雨量，遠超過埤頭排水24小時294毫米防洪標準。埤頭排水雖未溢堤，但洪水位高漲，沿岸聚落的內水無法靠重力排出，埤頭里內水抽排不及造成當地積淹水嚴重。

南市水利局向中央爭取經費獲得支持，在埤頭里永安宮防洪牆外增設前池、抽水平台、自動與直立式閘門及移動式抽水機4台；另於沉水式站體新建抽水站廠房及增加發電機組，經費共新台幣2450萬元，107年12月全部完成。

南市水利局說，埤頭排水系統為麻豆排水重要支流，總長3.8公里，前期共核定12件改善工程都已完工。不僅埤頭排水治理河道斷面拓寬，並將渠道內的土方、舊堤清淤拆除，可降低埤頭里居民遭受淹水災損機率。（編輯：翁翠萍）1080217