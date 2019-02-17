促劃萬華歷史街區 吳沛憶偕3立委拚觀光

民主進步黨台北市議員吳沛憶（右3）17日攜手同黨籍立委吳思瑤（右2）、何志偉（左2）、時代力量黨籍立委林昶佐（左3）和台北市文化局長蔡宗雄（右）共同合作，推動萬華區劃設歷史人文街區，盼翻轉西區文化觀光。中央社記者黃麗芸攝 108年2月17日

（中央社記者黃麗芸台北17日電）民主進步黨台北市議員吳沛憶極力推動萬華區劃設歷史人文街區，今天也攜手北市3名立委和台北市文化局長蔡宗雄共同合作，中央和地方齊力合作拚觀光，翻轉西區文化觀光。

吳沛憶今天舉行「推動萬華劃設歷史人文街區─促中央和地方合作拚觀光」服務處開幕茶會記者會，希望在第一個會期全力翻轉北市西區文化觀光。

包括同黨籍立委吳思瑤、何志偉、時代力量黨籍立委林昶佐和蔡宗雄都共襄盛舉。

吳沛憶致詞表示，萬華有很濃人情味，也是全台具長遠歷史之處，但在北市城市發展過程中，過去30年的都市計畫資源多數投注在東區，但萬華保存許多深層文化底蘊，現在台北市政府也希望用產業、文創方式規劃，讓萬華區在既有文化傳統上有更好發展。

她指出，北市府在萬華區的多項政策，包括剝皮寮用地問題如何解套、艋舺龍山文創B2重新招標等議題，未來都將併入艋舺城市博物館計畫中，由蔡宗雄擔任專案負責人。

吳沛憶說，文化局後續有許多計畫要推動，期待未來萬華區有新風貌，自己也會嚴厲監督北市府的計畫和預算，並督促北市府劃設人文歷史街區，持續促進中央與地方的合作，全力拚觀光、翻轉西區。

蔡宗雄也表示，現在從龍山寺周遭已可看到部分文創活動成果，未來將持續推動相關文化計畫，將戮力和議員一起攜手推動。

活動也特別邀請3位北市立委，希望未來在他們協助下，能一起攜手將中央和地方資源注入萬華區。

其中，何志偉過去擔任台北市議員時曾推動「自由之路」，將具有歷史意義的人權景點規劃為旅遊行程；吳思瑤也推動「文化路徑」，讓外國觀光客在旅遊同時也能了解台灣歷史與文化；林昶佐則是將搖滾音樂祭結合民俗祭典，在艋舺青山宮促成「艋舺青山祭」。（編輯：張銘坤）1080217