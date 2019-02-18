彰縣爆禽流感疫情 3萬隻土雞被撲殺

彰化縣大城鄉傳出禽流感疫情，一處土雞場雞隻先後死亡340多隻，雞農通報彰化動防所，動防所人員到場採樣檢驗確認是H5N2亞型高病原禽流感，立即撲殺場內3萬2500多隻土雞，同時消毒，以免病毒擴散。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 108年2月18日

（中央社記者吳哲豪彰化18日電）彰化縣大城鄉傳出禽流感疫情，一處土雞場雞隻先後死亡340多隻，雞農通報彰化動防所。相關人員到場採樣檢驗確認是H5N2亞型高病原禽流感，已撲殺場內的3萬2500多隻土雞。

彰化縣動物防疫所長董孟治今天指出，這處位於彰化縣大城鄉的土雞場主動通報動防所，雞農指場內雞隻有異常死亡情形，先後有340隻雞死亡，懷疑是禽流感。動防所人員到場後，除先針對土雞場進行移動管制，也針對場內的雞隻進行採樣檢驗。

董孟治表示，檢驗結果在昨天出爐，確認雞隻感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，動防所人員趕緊展開撲殺工作，撲殺場內的3萬2500多隻土雞，同時進行消毒，以免病毒擴散。

董孟治說，養禽場如果發現，家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，請畜主主動通報鄉鎮市公所或動防所，才能在第一時間清除病毒。（編輯：戴光育）1080218