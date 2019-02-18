水湳國際會展中心 盧秀燕：預計3月動工

（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市產業界關注水湳會展中心進度，市長盧秀燕今天表示，水湳會展中心第一期工程預計3月動工、111年完工，一定會在她的任期內興建完成，努力拚經濟。

台灣區工具機暨零組件工業同業公會理事長嚴瑞雄下午率團拜會盧秀燕，交流工具機產業發展、土地需求及台灣國際工具機展覽場地等議題。

嚴瑞雄表示，台中市是工具機產業聚落所在，每兩年在台中市舉辦1次「台灣國際工具機展」，如今已是亞洲地區最重要的金屬加工展覽之一，但美中不足的是，台中市沒有會展中心，只能在高鐵台中站附近「搭帳棚」辦展，由於高鐵局一直要收回這塊土地，很擔心2020年展出場地出問題。

盧秀燕表示，工具機暨機械零組件、光電面板產業、自行車及零組件、木工機械、手工具、航太產業等6大產業群聚中部地區，市府會全力扶植在地強項產業，除了持續與中央合作推動智慧機械發展外，也會協助解決土地不足的問題。

盧秀燕指出，水湳國際會展中心一期工程預計3月開工、111年完工，提供中部工具機業者完善的展銷場域，讓她提出的「台中富市3」政見即「前店、後廠、自由港」展銷模式發揮最大效益，也能提升城市品牌行銷，期盼未來只要提到「工具機產業」就會想到「台中」。

台中市經濟發展局長高禩翔針對水湳國際會展中心的興建進度及規劃表示，水湳國際會展中心區分為東、西兩側，分為兩期興建，第一期工程預計3月動工、111年完工；其中東側規劃2360個攤位、西側規劃2100個攤位，合計近4500個攤位，可望充分滿足展覽需求。（編輯：管中維）1080218