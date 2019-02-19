花蓮3起狂犬病鼬獾接近民眾 其中一隻咬傷人

花蓮今年又持續發現狂犬病鼬獾，從1月至今已發生3件狂犬病鼬獾接近民眾，其中一件咬傷民眾，花蓮縣政府呼籲民眾為犬貓打疫苗。（花蓮縣政府提供）中央社記者盧太城花蓮傳真 108年2月19日

（中央社記者盧太城花蓮縣19日電）花蓮持續發現狂犬病鼬獾，今年已有3件接近民眾，其中一件咬傷民眾，花蓮縣政府呼籲民眾為犬貓打疫苗。

花蓮縣政府動植物防疫所動植物鑑定股長黃培峻表示，今年開始又持續發現狂犬病鼬獾，從1月至今已經發生3件狂犬病鼬獾接近民眾，3件都是在光復鄉。

其中一件是在農曆春節期間，鼬獾闖進村落咬傷一民眾，咬人鼬獾送到農委會家畜衛生試驗所確認有狂犬病，被咬傷民眾目前接受注射疫苗治療。

黃培峻表示，野生鼬獾習性不會主動接近人，若發現有主動接近或攻擊人的情形，要視為異常徵候，很有可能感染狂犬病病毒。如果有鼬獾闖入民宅，切勿徒手去抓，在自身安全無虞情形下，可用網具捕捉或以器具限制其活動範圍，儘快通報所在地鄉鎮市公所或防疫所進行後續處置。

另外，每年各公所皆會辦理狂犬病疫苗巡迴注射，民眾可就近帶家中犬、貓前往巡迴點注射狂犬病疫苗。（編輯：吳佳穎）1080219