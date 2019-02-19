2019士林官邸鬱金香展 21日登場

2019士林官邸鬱金香展21日將展開，展期至3月3日，除在西式庭園展出，更擴大至踏青區，呈現浪漫鬱金香花海；現場還有荷蘭木鞋、風車等特色布置。（台北市公園處提供）中央社記者梁珮綺傳真 108年2月19日

（中央社記者梁珮綺台北19日電）2019士林官邸鬱金香展將於21日展開，今年除了荷蘭品種，首度展出日本富山縣礪波市的鬱金香，並擴大展區，將同時展出7萬株，呈現浪漫鬱金香花海。

今年士林官邸鬱金香展主題為「期待相鬱」，展期從2月21日至3月3日，開放時間為上午8時至晚間7時，副市長彭振聲表示，除在西式庭園展出，更擴大至踏青區，將同時展出7萬株花，呈現浪漫鬱金香花海。

工務局資料顯示，鬱金香原生地是亞洲中部至地中海沿岸，再從土耳其傳至荷蘭，約150年前再傳到日本。

公園處長黃立遠表示，本次鬱金香展出近20種不同花色，有紅、黃、粉、紫、白、黑、雙色等顏色，還有2000株桃紅、紫藍、黃、粉色的風信子。

此外，鬱金香花形各異，有單花瓣杯狀型、花瓣如鋸齒波浪般的羽狀花型、多重花瓣型，現場還有手做荷蘭風車、木鞋、巴黎鐵塔，頗有異國風情。（編輯：張銘坤）1080219