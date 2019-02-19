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韓國瑜赴星馬拓銷農產 午晚宴與會者受關注

最新更新：2019/02/19 16:43

（中央社記者王淑芬高雄19日電）高雄市長韓國瑜預計24日到28日出訪星馬拓銷農產品，行程中安排不少與貿易商簽約的場合及午晚宴。外界關心午晚宴是否有星馬官方代表出席，但高市府表示，暫不能透露。

韓國瑜宣示拚經濟是首要施政目標，要讓「貨出得去、人進得來」，市府已和星馬多家貿易商協議，業者要求由韓國瑜出席簽約，確定採購農漁產品。

高雄市府今天公布出訪相關行程，韓國瑜24日啟程到馬來西亞，25日晚上轉往新加坡。24日到26日，每日都安排拜會貿易商、通路商簽約及推廣會，也有不少行銷記者會及午、晚宴。

稍早媒體曝光韓國瑜出訪將和馬來西亞農業部長、吉隆坡市長會面，不過隨即遭到馬來西亞官方否認。事後韓國瑜受訪表示，暫時不便透露，也還未完全確定。

由於市府公布的相關行程中有多個午宴及晚宴安排，外界關心是否有星、馬官方代表出席。新聞局長王淺秋今天受訪表示，是否會見到當地官員暫時無法透露，如果有與當地官員見面，屆時會公開訊息。

至於市府將和那些貿易商、通路商簽約，王淺秋保密，不過她保證是大公司、大案子。

韓國瑜還將於27日參訪新加坡大學育成中心，並與新創業者座談，也安排亞洲台商總會及青創業者午宴，預計28日晚上返國。（編輯：吳佳穎）1080219

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