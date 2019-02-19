春節出遊遇男童昏迷 熱血護士即刻救援

台中市東勢區衛生所護士林惠真（左2）春節期間行經谷關豐原客運總站時，發現一名2歲小男童癱軟昏迷即時行救，台中市副市長陳子敬（右2）19日頒發獎狀，代表市民向她致上最崇高的敬意與感謝。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 108年2月19日

（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中市東勢區衛生所護士林惠真在春節期間，行經谷關豐原客運總站時，發現一名2歲小男童癱軟昏迷即時救援，台中市副市長陳子敬今天前往衛生所頒發獎狀，肯定她的護理大愛精神。

台中市衛生局今天表示，林惠真目前在東勢區衛生所擔任護士，她服務東勢民眾已有25年，工作負責、樂於助人，春節期間，她行經谷關豐原客運總站時，發現有家長抱著臉色發黑僵直的小男童，呼喊急救。

衛生局指出，林惠真見狀立刻對小男孩施行CPR（心肺復甦術），同時安撫家長情緒，小男童恢復心跳後，救護車隨後抵達，將男童送醫救回一命。事後，男童家人包了一個大紅包要感謝林惠真，但她婉拒，因為這是護理人員天職。

民眾透過1999反映此事，台中市政府認為林惠真展現護理專業形象，值得鼓勵，陳子敬今天親自前往東勢區衛生所頒發獎狀給她，肯定林惠真發揮護理大愛精神救人一命，代表市民向她致上最崇高的敬意與感謝。（編輯：卞金峰）1080219