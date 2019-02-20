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余天直播美食 還秀與余祥銓學貓叫賣萌畫面

最新更新：2019/02/20 13:51
三重立委補選民進黨參選人余天（右2）20日進行「天ㄟ帶你吃透透」直播，第2站來到同安街的米粉湯。（余天競選總部提供）中央社記者王鴻國傳真 108年2月20日
三重立委補選民進黨參選人余天（右2）20日進行「天ㄟ帶你吃透透」直播，第2站來到同安街的米粉湯。（余天競選總部提供）中央社記者王鴻國傳真 108年2月20日

（中央社記者王鴻國新北20日電）三重立委補選民進黨參選人余天今天進行「天ㄟ帶你吃透透」第二站的美食直播活動，過程中大秀和余祥銓的父子情，當場手機展示兩人大跳「學貓叫」畫面的萌態。

余天繼日前直播介紹鴨肉小吃後，今天「天ㄟ帶你吃透透」第二站來到同安街的米粉湯，面對網友提問余祥銓常有負面報導一事時，他也為兒子喊冤表示，其實余祥銓是很好的小孩。

余天表示，他曾向余祥銓道歉，因為余祥銓做了一些一般人容易犯的錯，但因父親是余天，所以媒體常擴大報導，這次打籃球摔斷腳筋但仍吵著要幫忙助選，甚至說可以坐輪椅站街頭助選。

余天還用手機大秀和余祥銓一起唱跳「學貓叫」的畫面，讓現場大叫好萌哦，余天還應網友要求當場跳個兩段賣萌。

余天受訪時談到國民黨參選人鄭世維23日邀韓國瑜、盧秀燕、侯友宜「禿子、燕子、漢子」3人合體造勢一事表示，壓力大，因此，他也找了「賴神」（前行政院長賴清德）陪他掃街，他相信賴清德魅力能一人戰3人。（編輯：李錫璋）1080220

民進黨籍三重立委補選參選人余天（右）秀出和兒子余祥銓（左）大跳「學貓叫」的影片賣萌。（余天競選總部提供）中央社記者王鴻國傳真 108年2月20日
民進黨籍三重立委補選參選人余天（右）秀出和兒子余祥銓（左）大跳「學貓叫」的影片賣萌。（余天競選總部提供）中央社記者王鴻國傳真 108年2月20日
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