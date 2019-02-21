士林官邸賞鬱金香 荷蘭日本嬌花作陪

（中央社記者陳怡璇台北21日電）2019士林官邸鬱金香展開幕，園區共種7萬株鬱金香並搭配荷蘭木鞋、風車造景；北市府也首度與日本合作，展出當地特有的6種鬱金香，花色花型皆不同，令人目不暇給。

2019士林官邸鬱金香展「期待相鬱」，展期從21日至3月3日，可欣賞共7萬株各色鬱金香隨風搖曳。而鬱金香為荷蘭國花，再配上園區內的風車及木鞋造景，成為最夯拍照打卡地點。

今年鬱金香展首度與日本富山縣礫波市合作，展出富山縣特有的黃小町、富山紅等6個鬱金香品種。此外也有杯狀、羽狀、重瓣冰淇淋等各種花型的鬱金香，花色則囊括紅、黃、粉、紫、黑、白甚至雙色等，美不勝收。

台北市長柯文哲出席致詞時表示，辦活動要國際化、在地化與產業化，除了讓國際看見台灣，也希望每次活動都是一次地區性動員，帶動商機、活絡周邊經濟，也歡迎全台民眾利用228連假期間來賞花。（編輯：張銘坤）1080221