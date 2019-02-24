漁會：碧砂來客數未減 消費力下降

碧砂漁港何去何從2（中央社記者王朝鈺基隆市24日電）對於碧砂漁港攤商感慨生意不如過往，基隆區漁會總幹事陳文欽說，來客數並未減少，但消費力確實下降，至於攤位減少是因為漁會有所堅持，雖然會痛但漁會不氣餒，不然碧砂永遠都是「必殺」。

陳文欽接受中央社記者訪問表示，有些攤商以20年前的資料來談現況有失公允，當時台灣只有碧砂和梧棲漁港成立魚貨直銷中心，確實人擠人盛況空前。自從他接任總幹事後，陸客觀光人數雖然遞減，但國人造訪碧砂漁港卻是逐年增加，已補回流失的陸客，保證來客數沒有減少。

陳文欽分析，在來客數未減情況下，以熟食區為例，過去景氣好時消費力強，「一桌都吃7000、8000元，現在只剩3000、4000元」，大環境轉變，各地漁港都面臨相同困境，雖然消費力下降，但每逢週末碧砂漁港大間餐廳翻桌率也有400桌。

對於攤商提到整修後老主顧因找不到攤位而流失顧客，陳文欽表示，漁會斥資800多萬元整修碧砂漁港，除增設茶水間、哺乳室、中央走道通風設備外，也加蓋廁所並修繕地板，因公文往來延遲拖了3個月，但不至於影響攤商生意。

他表示，目前鮮魚區22個攤位有15攤出租，熟食區5間餐廳也有3間出租，鮮魚區攤商因受到直播和網購影響，減少最多就是賣活魚和生鮮。

「魚貨直播影響真的很大」，陳文欽坦言，就連漁會門市部壓力也很大，「直播一斤500元賣15樣產品，還加碼送」，網購金額也很嚇人，漁會門市部一整年下來也感受到網購業績增加，但現場銷售減少許多。

此外，陳文欽指出，攤商時常提到碧砂受到污名所累，站在漁會立場，如何讓碧砂展現新風貌這才是重點。攤位減少是因為漁會有所堅持，不讓碧砂漁港再有惡名，現在雖然會痛，但漁會不氣餒，「漁會不願妥協，（攤商）不行就該走」，不然碧砂漁港永遠都是「必殺」。

陳文欽說，碧砂漁港以前晚上沒人來，現在不少民眾攜家帶眷前來散心，週末還有歌手駐唱，漁會現正打造2條「幸福光廊」，將配合基隆嶼開放登島觀光時啟用，6月也將舉辦遊艇展，漁會努力將碧砂打造成適合民眾散步、吹風的好地方，並逐步提升碧砂漁港遊憩品質和攤商素質。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1080224