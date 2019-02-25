花蓮美崙溪畔斷層帶 辦市集找療癒方法

去年0206地震過後，一群花蓮人成立「七公里的幸福街坊」，舉辦讀書會、講座、芳療、美食分享等活動，25日舉行記者會，邀民眾踴躍參與將於3月1、2日舉辦的「河好日市集」。中央社記者李先鳳攝 108年2月25日

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）去年0206地震過後，一群花蓮人成立「七公里的幸福街坊」，舉辦讀書會、講座、芳療、美食分享等活動，讓社區居民能被陪伴、找到療癒方法，並將於3月1、2日辦「河好日市集」。

「七公里的幸福街坊」今天舉行記者會，策畫人之一的鄭佩馨說，沿著花蓮市七星潭往南，經過美崙山與溪，到南北濱海岸約7公里，這是米崙斷層活動斷層地質敏感區，去年0206地震過後，讓許多花蓮人身心受傷。

於是一群花蓮人發起「七公里的幸福街坊」志工組織，成員包括店家老闆、心理師、社工師、文字與影像工作者、藝術家、行銷公關、芳療師等，協助民眾在專業人士的陪伴下，關心自己的心理健康。

鄭佩馨說，將於3月1、2日在美崙溪畔舉辦「河好日市集」，邀集共80個攤位呈現花蓮各樣生活樣態，透過各個主題區的規劃，與民眾分享豐富多元的訴求與生活方式。

位於地震帶上的明禮國小校長蕭美珍出席記者會，她分享如何帶領小朋友面對地震。她說，面臨大地震，學校教學大樓主體經專家檢測防震係數未降，但花台、操場等受到嚴重損害，透過環境修復的過程也成為學生學習的場域。

花蓮市民生社區發展協會執行秘書李明儒說，民生社區內的縣定古蹟「將軍府」也在受震的範圍內，參與七公里的幸福街坊的課程，看到志工們在課程中把壓抑在心裡的創傷發洩出來，更顯得這次河好日市集的重要性，呼籲大家一定來美崙溪畔參與活動。（編輯：陳俊碩）1080225