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二二八連假 中台灣溫泉區迎遊客泡湯賞櫻花

最新更新：2019/02/26 15:41
二二八連續假期即將展開，台中市后里區泰安派出所旁櫻花現已綻放，台中市觀旅局預計花況在連假期間達到盛開。（台中市觀旅局提供）中央社記者趙麗妍傳真　108年2月26日
二二八連續假期即將展開，台中市后里區泰安派出所旁櫻花現已綻放，台中市觀旅局預計花況在連假期間達到盛開。（台中市觀旅局提供）中央社記者趙麗妍傳真　108年2月26日

（中央社記者趙麗妍台中26日電）二二八連假何處去，參山國家風景區管理處結合中區七大溫泉區業者及鄰近商圈店家，推出8條溫泉區套裝行程；台中后里泰安派出所櫻花預計在連假期間盛開，歡迎遊客泡湯賞花。

今年逢暖冬，泰安派出所旁櫻花花期延後，台中市觀旅局長林筱淇今天說，安眉路沿線200公尺種植近百株桃紅喜氣的八重櫻，將鄉間道路點綴地相當美麗，每年都吸引許多遊客賞櫻，預估花況在二二八連假盛開。

台中市觀旅局表示，市府規劃台鐵泰安車站（新站）至安眉路的賞櫻接駁車服務民眾，接駁時間上午8時30分至下午5時，大約每10分鐘一班車，歡迎民眾搭乘，免去塞車之苦。

麗寶樂園表示，二二八連假期間推出「買樂園門票，送花博門票」優惠，只要到麗寶樂園現場票亭購買全票或學生票，即能免費獲得花博門票1張，園區的櫻花也已綻放，歡迎民眾遊園賞櫻花。

參山國家風景區管理處整合新竹內灣尖石、苗栗泰安、台中谷關、大坑、烏日、南投北港溪、大埔里、東埔及其他鄰近溫泉區等溫泉業者，搭配8條主題遊程，並和周邊商圈店家合作，推出多種泡湯專案，提供民眾春遊享受泡湯樂趣。

2月28日至4月30日還有「中區湯饗新春送好禮」活動，參山國家風景區管理處處長柯建興說，政府結合中區24家溫泉業者，民眾到參與活動的溫泉區業者消費滿千，臉書打卡按讚，可獲贈一盒溫泉面膜，數量有限。（編輯：翁翠萍）1080226

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