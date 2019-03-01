彰化立委補選 卓榮泰：積極團結拚勝選

民進黨主席卓榮泰（前左3）1日南下彰化，到黨籍立委補選候選人黃振彥（前右2）的競選總部，宣示至16日投票當天，他將進駐競選總部，展現求勝決心，並隨即穿上黃振彥陣營背心，準備陪同黃振彥掃街拜票。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年3月1日

（中央社記者吳哲豪彰化1日電）民進黨主席卓榮泰今天南下來到彰化，宣布進駐立委補選候選人黃振彥總部；卓榮泰指出，這場選舉民進黨要積極團結，對抗消極不團結的對手，呼籲選民一起努力將黃振彥送進國會。

彰化縣長王惠美在去年12月25日就任縣長，所留下來的立委職缺需要進行補選，目前有中國國民黨提名的前彰化縣副縣長柯呈枋、民主進步黨提名的前鹿港鎮長黃振彥、無黨籍的紀慶堂3人參選。

為了拉抬選情，民進黨主席卓榮泰今天中午來到黨籍立委補選候選人黃振彥的競選總部召開記者會，宣示從今天起到3月16日投票當天，他將進駐競選總部，展現求勝的決心；而今天的記者會除卓榮泰、黃振彥外，民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富、前彰化縣長魏明谷等人也都到場。

卓榮泰表示，從民調數字來看，希望大家多出一分力，再拚一口氣，這場選舉需要整合和團結，也因為如此，他才會留在彰化，他希望這場選舉是積極團結的民進黨對抗消極不團結的對手，況且對手也有內部矛盾。

卓榮泰說，黃振彥是下定決心參選，不像國民黨提名的前彰化縣副縣長柯呈枋辭。今天包括魏明谷、邱建富等人都到場，就是展現團結全力爭取勝選，在這場選舉中，黨中央會做好文宣，至於要打好陸戰的組織動員，就要靠候選人，他希望大家用最大的力量將黃振彥送進立法院，黃振彥進入國會後也會反映地方的聲音。

而卓榮泰隨即在黃振彥、魏明谷等人的陪同下，從競選總部出發，沿路掃街向商家以及路人拜票，拜託大家在3月16日的立委補選票投3號的黃振彥。

至於國民黨提名的柯呈枋今天也到鹿港護安宮參拜，柯呈枋說，接下來的2個禮拜，還是會依照既定的步驟拜票爭取支持，針對對手的批評，他也要再次強調，希望打一場乾淨的選舉，不要有口水和抹黑。（編輯：吳佳穎）1080301