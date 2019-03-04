街頭藝人證照整合 北北基都可演出

台北市文化局4日表示，未來民眾申請街頭藝人證照，不用受限個別區域，只要在新北市或台北市取得許可證後，就可在雙北演出，也可至基隆換證演出，北北基會建立共同管理記點制度。（台北市文化局提供）中央社記者梁珮綺傳真 108年3月4日

（中央社記者梁珮綺台北4日電）台北市文化局今天表示，未來民眾申請街頭藝人證照，不用受限個別區域，只要在新北市或台北市取得許可證後，就可在雙北演出，在基隆也可換證演出。

文化局長蔡宗雄透過新聞稿表示，台北市、新北市與基隆市3市將秉持共同生活圈理念，在6項議題上進行合作。

他說，將整合街頭藝人證照、影視協拍成立單一窗口、共同行銷兒童藝術節、聯合宣導北北基文化刊物電子版、成立北北基駐村藝術家交流平台，以及共同行銷陸（台北）、海（基隆）、空（新北）三軍眷村文化。

其中，街頭藝人證照部分，現行為雙北分別進行審議，民眾必須兩地奔走，證照也只限制在個別區域，為便民並簡化行政流程，將建立共同審議委員及標準，民眾擇一取得許可證後，可在雙北演出，也可至基隆換證演出，北北基會建立共同管理記點制度。

而現行各縣市自行辦理影視協拍，若拍攝單位有跨縣市拍攝需求，必須個別接洽，未來成立單一窗口後，將由北北基協拍窗口橫向聯繫。（編輯：張銘坤）1080304