中央春遊補助 台東縣府加碼送景點門票

交通部觀光局推出春遊補助方案，台東縣政府也打鐵趁熱，跟著推出加碼補助，送門票、農產品、體驗熱氣球等，鼓勵機關團體到台東旅遊。（資料照片）中央社記者盧太城台東攝 108年3月5日

（中央社記者盧太城台東縣5日電）交通部觀光局推出春遊補助，台東縣政府再加碼，春遊到台東住2晚，只要超過20人以上團體可送景點門票、農特產品，大團體還可享受熱氣球繫留體驗。

觀光局推出多項春遊補助方案，鼓勵國人旅遊。台東縣政府也打鐵趁熱，跟著推出加碼補助，送門票、農產品、體驗熱氣球。

台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿表示，台東縣政府配合中央政策，鼓勵團體到台東旅遊，只要超過20人團體在台東停留2夜以上即可獲台東森林公園或富山護魚區門票，51人以上至100人則可獲贈在地農特產品，超過100人以上可搭配行程送台東特色遊程，500人以上大團還可享受熱氣球繫留體驗。

台東縣長饒慶鈴指出，2018年Booking.com公布台東獲選為全球10大新興旅遊城市，此外台東還擁有許多台灣第一，如台灣第一道曙光、最長的海岸線、最好的空氣品質、最多元的族群、世界級衝浪決賽地點、鐵人三項及路跑活動更是不勝枚舉。

饒慶鈴表示，獎勵旅遊希望吸引機關團體到台東玩，只要在台東合法旅宿業住2晚以上，就可以深入玩到在地特色遊程，吃到最道地的在地農特產品。而國外團客、或住3晚以上國內團客另有鼓勵方式，旅遊台灣，從台東開始，即日起申請至11月10日，詳情公告於台東縣觀光旅遊網，洽詢電話（089）326886。（編輯：黃世雅）1080305