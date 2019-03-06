改善空氣品質 高市府推一籃子多管齊下

（中央社記者王淑芬高雄6日電）高雄市被公布是台灣空氣品質最差的城市，市府環保局今天指出，會落實「一籃子多管齊下」的空污治理方式，包括成立生煤查核小組，把關業者使用低硫油及查察生煤品質。

綠色和平環保組織和AirVisual空氣品質監測App，公布去年全球空氣污染最嚴重的城市排行榜指出，台灣空氣最差的城市是高雄。

環保局空污與噪音防制科長黃家俊今天受訪說，質疑數據來源及相關監測設備是否有經過校正，他說這個數據與環保署去年公布的空氣品質監測結果有差距，高雄市並不是全國空氣品質最差的城市。

不過，他坦言高雄市的PM2.5（細懸浮微粒）年平均濃度是高於國家15微克/立方公尺的標準。黃家俊說，106年高雄的PM2.5是24.6微克/立方公尺，107年減為21.7微克/立方公尺，改善率居全國第一。

改善空污，市府擬定「一籃子多管齊下」進行，包括要求興達電廠冬季停機及減煤；工廠使用低硫油；成立生煤查核小組針對電力及汽電共生廠做生煤品質查察；管控石化業者設備元件的揮發性物質有無洩漏等。

他說，市府要努力降低PM2.5達到國家標準，希望比設定8年的時間提早達標，加速改善高雄的空氣品質。（編輯：陳俊碩）1080306