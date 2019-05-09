中市裝置100多個電子巡邏箱 盼提升巡守效能

（中央社記者趙麗妍台中9日電）響應e化潮流，台中市政府將以「電子巡邏箱」取代傳統紙本簽名的巡邏箱，目前已在全市100多個里守望相助隊完成設置，希望提升里守望相助隊巡簽的機動性，讓整體巡守效能更好。

台中市民政局今天表示，為提升里守望相助隊巡簽的機動性，將以資料保存更方便、準確的「電子巡邏箱」，取代傳統紙本簽名的巡邏箱，目前已在100多個里守望相助隊完成裝置。

民進黨籍台中市議員鄭功進今天在市議會業務質詢時表示，守望相助隊員普遍高齡，日前夜間大雨，隊員們冒雨巡邏，還要一個一個開巡邏箱簽名，實在辛苦，現在仍有百餘隊使用傳統巡邏箱，希望在年底前全部完成電子巡邏箱的裝置。

國民黨籍台中市議員李麗華指出，過去使用傳統巡邏箱巡簽，若遇下雨，紙本容易弄濕，糊成一團，夜晚光線不佳時，簽名也不易，電子巡邏箱僅需透過感應，紀錄準確，希望市府全面推廣。

台中市民政局表示，台中市共有200多個里守望相助隊，協助警力維護鄰里治安，以往隊員須在傳統巡邏箱內紙本簽名，但紙本方式可能讓有心人士掌握里隊巡邏頻率及密度，一旦遇大雨也易造成紙本淋濕。

民政局指出，有意願裝置電子巡邏箱里隊，將撥款補助里隊建置電子巡邏箱，提升隊員巡簽時的安全，資料保存也更方便、準確，同時達到節能減碳效果，目前已在全市100多個里守望相助隊完成設置。（編輯：陳俊碩）1080509