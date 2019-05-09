守護台灣尾健康 恆基護理長獲台灣傑出護理奉獻獎

在恆春基督教醫院服務的護理長沈美玉（中），是屏東唯一獲台灣傑出護理人員服務奉獻獎的護理人員，她表示，這項工作帶給她與半島上的人美麗緣分，她也會繼續守候在半島，提供偏鄉專業的醫護服務。（恆春基督教醫院提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年5月9日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）在恆春基督教醫院服務的護理長沈美玉，20年來從幼兒到長照老人，守護台灣尾居民的健康，去年帶領恆基團隊通過健康署母嬰親善醫療院所認證，獲台灣傑出護理人員服務奉獻獎。

沈美玉是屏東唯一獲台灣傑出護理人員服務奉獻獎的護理人員，她說：「踏入護理工作的這些年，走過歡樂與流淚，感謝一路陪伴與支持的家人、同事與病人們，更感謝上帝。」

49歲的沈美玉是獅子鄉排灣族，原在台南工作，20年前嫁到牡丹鄉，展開守護台灣尾居民健康的醫護工作，從婦幼護理專業到老人長照顧護理，多年來始終如一。

恆基表示，曾有一位外籍母親在恆基生產，出院後因為不了解如何清潔寶寶的肚臍，再加上婆家閩南傳統習俗的照護方式，導致寶寶肚臍潰爛到必須住院，沈美玉從旁細心指導，成為醫院與家屬間的橋梁。

許多新手媽媽因沈美玉獲得專業上的支持，所以她時常在路上，就會碰到曾照顧的產婦指著身旁已長高的孩子對她說，「我的孩子是妳接生的喔！現在已經讀國中了」，連曾經受她照顧接生的小寶寶，如今已嫁人懷孕又回到恆基做產檢。

恆春半島有5萬人口，產婦對恆春的婦幼醫療信心不足，多遠赴高屏地區生產，去年初恆春基督教醫院成為婦幼專責醫院，仍未達到設定的接生目標，沈美玉帶領護理團隊在去年底通過健康署母嬰親善醫療院所認證，並打造VIP坐月子套房，讓不少產婦留在恆春生產。

沈美玉說，這項工作帶給她與半島上的人美麗緣分，為此她也會繼續守候在半島，提供偏鄉專業的醫護服務。（編輯：黃世雅）1080509