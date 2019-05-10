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打造離島漁村亮點 金門水試所辦工作坊

最新更新：2019/05/10 13:01
金門縣水產試驗所10日表示，計畫暑期開設「延續懷舊漁村的溫度－培力工作坊」，打造離島漁村亮點。圖為入夜的烈嶼羅厝漁港，寧靜安祥。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝 108年5月10日
金門縣水產試驗所10日表示，計畫暑期開設「延續懷舊漁村的溫度－培力工作坊」，打造離島漁村亮點。圖為入夜的烈嶼羅厝漁港，寧靜安祥。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝 108年5月10日

（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）金門縣水產試驗所今天表示，計畫暑期開設「延續懷舊漁村的溫度－培力工作坊」，推廣金門漁村文化；在此之前先辦理工作坊招生說明會，邀請民眾共同打造離島休閒漁業新亮點。

金門現有復國墩、新頭，以及烈嶼鄉羅厝等漁港，由於環境變遷，沒有比較明顯的漁村。水試所所長楊文璽表示，為了振興金門漁村往年風華，並推動漁村生活體驗與海洋生態，在海洋委員會指導並支持下，水試所將在今年度辦理培力課程，推廣金門漁村重要的文化及海洋觀光資源，打造離島海洋休閒漁業，讓旅客有不同的體驗。

在展開培力工作坊之前，水試所於5月17日先在古寧頭石蚵產業文化館內，進行工作坊前的招生說明會，召集有興趣參加日後培力工作坊的民眾，大家集思廣益，共同討論課程培訓的宗旨、課程規劃、講師介紹、參加規則及上課時間協調等事宜。

水試所表示，預訂6、7月開設第一梯次「延續懷舊漁村的溫度－培力工作坊」，課程包括「漁村創生工作坊及漁村特色文創商品研發」、「漁村海洋解說培訓」、「漁村海洋旅遊特色遊程規劃推廣」、「漁村遊程成果發表會」四大主軸，主要利用實地踏查、創意發想及互動方式進行，引導漁村經營者從培力課程中發現問題，並討論解決對策。

楊文璽表示，期望日後透過這項培力課程整合漁村多元資源並連結產官學界，將各個「點」的資源整合成「面」向資料庫，共同打造漁村經營團隊，藉此帶動漁村生命力，建立產業六級化的體驗，成為離島漁村亮點，增加金門漁村附加價值。

招生說明會活動預計招收人數為25人次，報名到5月15日中午12時截止，報名網址https://reurl.cc/1MWY9。（編輯：張芷瑄）1080510

金門縣水產試驗所10日表示，暑期將開設「延續懷舊漁村的溫度－培力工作坊」，17日在石蚵產業文化館舉辦招生說明會。中央社記者黃慧敏攝 108年5月10日
金門縣水產試驗所10日表示，暑期將開設「延續懷舊漁村的溫度－培力工作坊」，17日在石蚵產業文化館舉辦招生說明會。中央社記者黃慧敏攝 108年5月10日
金門縣水產試驗所10日表示，計畫暑期開設「延續懷舊漁村的溫度－培力工作坊」，推廣金門漁村文化。圖為復國墩漁港。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝 108年5月10日
金門縣水產試驗所10日表示，計畫暑期開設「延續懷舊漁村的溫度－培力工作坊」，推廣金門漁村文化。圖為復國墩漁港。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝 108年5月10日
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