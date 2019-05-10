雲林百歲人瑞廖蔡愛喜歡帶小孩 常保年輕快樂

（中央社記者黃國芳雲林縣10日電）母親節前夕，雲林縣長張麗善今天探望3位百歲人瑞阿嬤，其中四代同堂的107歲廖蔡愛最喜歡與小孩子在一起，保持年輕快樂的心，而長壽祕訣就是吃得簡單、常保身心愉悅。

張麗善今天在虎尾鎮長丁學忠等陪同下，帶著禮物探望虎尾鎮3位百歲人瑞阿嬤，其中107歲廖蔡愛育有8名子女，四代同堂，她最大的興趣就是幫子女帶孫子，甚至是帶曾孫。

廖蔡愛認為與小孩子在一起，可以常保年輕快樂的心，另外也分享保健長壽的祕訣，除了平時吃得簡單外，就是每天早上都會到公園散步並做體操，呼吸新鮮空氣，保持身心健康愉悅；張麗善也致贈去年與廖蔡愛阿嬤的合照，獻上母親節祝福。

106歲程貴阿嬤因丈夫早逝，自力扶養3名子女長大成人，十分令人敬佩，現已五代子孫滿堂，子孫各個事業有成且十分孝順。她分享「身教大於言教」道理，從自身出發作為孩子的榜樣，引導下一代學習正確待人處事道理。

另外，106歲的林彭論與丈夫鶼鰈情深，扶養5名子女，當年結婚就開始協助夫家務農種植蒜頭，子女表示，阿嬤剝蒜頭的功力一絕，連年輕人都比不上。

林彭論阿嬤說，早睡早起是健康的不二法門，自己到現在還能吃花生，陪同的親友還透露阿嬤至今還偶而會喝蔘茸酒養生。

張麗善表示，雲林縣有112位百歲人瑞，在母親節前夕，特地探望3位百歲人瑞阿嬤，看到她們的子女孝順，家庭和樂，共享天倫之樂，相當開心，且交談中，除了解養生之道外，她們的生活智慧也值得學習。（編輯：陳俊碩）1080510