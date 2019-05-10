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帶動青草湖觀光 竹市明湖公園改善工程啟動

最新更新：2019/05/10 16:46
新竹市明湖公園啟用25年，多項設施已顯老舊，市府10日舉行明湖公園環境改造工程開工典禮，將打造全年齡共融友善休憩空間。中央社記者魯鋼駿攝　108年5月10日
新竹市明湖公園啟用25年，多項設施已顯老舊，市府10日舉行明湖公園環境改造工程開工典禮，將打造全年齡共融友善休憩空間。中央社記者魯鋼駿攝　108年5月10日

（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）新竹市明湖公園已啟用25年，設施老舊，新竹市政府將針對公園環境進行改造，將調整步道系統直通青草湖，增設遊具與溜滑梯，打造全年齡共融友善休憩空間。

新竹市政府今天舉行明湖公園環境改造工程開工典禮，副市長沈慧虹表示，明湖公園鄰近煙波飯店及青草湖風景區，佔地約1.2公頃，周邊自然環境景點及觀光資源豐富，是市民活動休憩及親子同樂重要場所。

沈慧虹指出，明湖公園自民國83年啟用以來，未經大規模整修，相關公共設施老舊，有積水、地面濕滑等問題，另因地形關係，連接青草湖的入口區道路只有木階梯，缺少無障礙動線。

沈慧虹表示，這次公園改造工程將調整步道系統，增設無障礙高架步道連結動線，並打造「親子自然遊戲區」，設置大型磨石子沙坑溜滑梯、攀爬設施及共融式盪鞦韆，也善用林蔭打造森林景觀區，要將明湖公園升級為全年齡共融友善休憩空間。

新竹市政府地政處表示，明湖公園地緣位置極佳，鄰近青草湖及煙波飯店，觀光資源豐富，這次工程將設施升級，預計109年2月完工，將成為新的公園熱點，盼能帶動青草湖周邊觀光發展。（編輯：張銘坤）1080510

新竹市政府10日舉行明湖公園環境改造工程開工典禮，副市長沈慧虹表示，明湖公園鄰近煙波飯店及青草湖風景區，占地約1.2公頃，周邊自然環境景點及觀光資源豐富，是市民活動休憩及親子同樂重要場所。中央社記者魯鋼駿攝　108年5月10日
新竹市政府10日舉行明湖公園環境改造工程開工典禮，副市長沈慧虹表示，明湖公園鄰近煙波飯店及青草湖風景區，占地約1.2公頃，周邊自然環境景點及觀光資源豐富，是市民活動休憩及親子同樂重要場所。中央社記者魯鋼駿攝　108年5月10日
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