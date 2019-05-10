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台肥收回道路 恐阻斷花蓮垃圾掩埋場進出

最新更新：2019/05/10 21:31
花蓮市垃圾掩埋場聯外道路近日遭地主台肥公司裝上鐵門封路，花蓮市公所憂心垃圾車無法進場，恐造成垃圾危機。（檔案照片）中央社記者盧太城花蓮傳真 108年5月10日
花蓮市垃圾掩埋場聯外道路近日遭地主台肥公司裝上鐵門封路，花蓮市公所憂心垃圾車無法進場，恐造成垃圾危機。（檔案照片）中央社記者盧太城花蓮傳真 108年5月10日

（中央社記者盧太城花蓮縣10日電）台肥公司花蓮廠有意封路，收回目前提供花蓮市垃圾掩埋場垃圾車進出。花蓮市公所擔心造成垃圾危機，希望台肥不要貿然封路。

花蓮市垃圾掩埋場聯外道路近日遭地主台肥公司裝上鐵門，並立起封閉告示牌，這個月1日收回封路，若非法侵入將報警。花蓮市公所憂心垃圾無法進場，會造成處理上的困擾。

台肥花蓮廠表示，這條聯外道是台肥公司的，每年和花蓮市公所簽約，讓市公所垃圾車進出，因為這塊土地有開發需求，公司董事會決議收回，很早就告知花蓮市公所提早因應，況且垃圾場還有一條較小聯外道路，可供小型垃圾車出入。

花蓮市長魏嘉賢表示，這條道路是民國70幾年就存在的既成道路，且攸關花蓮市垃圾問題，若貿然封路，恐造成垃圾大戰，盼台肥繼續協助，踐行企業社會責任，一起共商解決問題。

花蓮縣政府建設處都市計畫科表示，這條道路是供公眾通行20年以上既有道路，不能任意廢止或私自加設圍籬障礙物阻擾人車通行。

花蓮市垃圾掩埋場鄰近七星潭，因垃圾量已飽和，目前只供暫置、轉運之用，再北運到宜蘭焚化，每天垃圾量約60公噸。（編輯：黃世雅）1080510

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