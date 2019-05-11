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企業女壘聯賽高雄場 韓國瑜許崑源開球

最新更新：2019/05/11 13:16
企業女子壘球聯賽2019高雄場11日上午在立德棒球場展開賽程，由新世紀黃蜂隊迎戰新力旺旺獅隊，高雄市長韓國瑜（3排左3）、高雄市議長許崑源（3排左4）到場為球員加油打氣。中央社記者程啟峰高雄攝　108年5月11日
企業女子壘球聯賽2019高雄場11日上午在立德棒球場展開賽程，由新世紀黃蜂隊迎戰新力旺旺獅隊，高雄市長韓國瑜（3排左3）、高雄市議長許崑源（3排左4）到場為球員加油打氣。中央社記者程啟峰高雄攝　108年5月11日

（中央社記者程啟峰高雄11日電）企業女子壘球聯賽2019高雄場今天上午在立德棒球場展開賽程，新世紀黃蜂隊迎戰新力旺旺獅隊的比賽，高雄市長韓國瑜到場開球並為球員加油打氣。

中華民國壘球協會主辦的「企業女子壘球聯賽」今年邁入第4屆，有福添福嘉南鷹、凱撒勇士、台產鬥犬、新世紀黃蜂、新力旺旺獅和中華青年女子壘球隊，共6支球隊參賽。高雄場賽事包括5月11、12日、18、19日，6月8、9日，以及11月9、10日共計8天。

高雄場的新世紀黃蜂隊迎戰新力旺旺獅隊，雙方球迷到場觀戰加油，場面熱烈；韓國瑜與高雄市議長許崑源到場同框為比賽開球後，並與主辦單位及雙方球隊球員合影。

韓國瑜致詞推崇在地的新世紀黃蜂隊由新世紀環保服務公司冠名贊助，球員多為在地子弟兵，球隊拿下企業女子壘球聯賽2018賽事第3名。球員也是高雄市106年全國運動會壘球代表隊選手來源，並獲得106年全國運動會冠軍殊榮。

他說，國內女壘實力強勁，希望能拿下進軍2020東京奧運女子壘球賽的門票。（編輯：方沛清）1080511

企業女子壘球聯賽2019高雄場11日上午在立德棒球場展開賽程，新世紀黃蜂隊迎戰新力旺旺獅隊的比賽，由高雄市長韓國瑜（前左2）、高雄市議長許崑源（前右）開球。中央社記者程啟峰高雄攝　108年5月11日
企業女子壘球聯賽2019高雄場11日上午在立德棒球場展開賽程，新世紀黃蜂隊迎戰新力旺旺獅隊的比賽，由高雄市長韓國瑜（前左2）、高雄市議長許崑源（前右）開球。中央社記者程啟峰高雄攝　108年5月11日
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