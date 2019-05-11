鹿港慶端陽 龍王祭揭開序幕

（中央社記者吳哲豪彰化11日電）鹿港慶端陽系列活動今天由鹿港龍王祭揭開序幕，彰化縣長王惠美上午先前往鹿港龍山寺恭請龍王起駕，下午則前往福鹿溪為龍舟開光點睛，祈求活動順利平安成功。

鹿港慶端陽系列活動由龍王祭揭幕，這是全台特有的民俗儀式，王惠美、彰化龍舟委員會主任委員凃淑媚、中國國民黨籍立法委員柯呈枋以及林麗蟬等人，都參加了龍王祭活動。

王惠美等人今天上午先前往鹿港龍山寺，恭請龍山寺供奉的龍王起駕，隨即前往鹿港天后宮請出水仙尊王，龍王和水仙尊王伴隨著陣頭，在鹿港鎮遶境踩街，讓街頭熱鬧滾滾。

王惠美致詞時說，每年的鹿港慶端陽活動都是由龍王祭開始起跑，到了端午節，很多縣市都會舉辦龍舟賽，但只有彰化縣會舉辦龍王祭活動，邀請龍王和水仙尊王到福鹿溪的龍舟賽會場，為龍舟點睛，庇佑活動順利。

除了有龍王祭活動外，5月25日至26日、6月1日至2日還舉辦親子體驗划龍舟及觀賞精彩的龍舟賽，邀大家一起來鹿港拜媽祖、看龍舟、逛老街、賞藝文、品美食。6月5日至7日在福鹿溪水道舉辦國際龍舟賽，鹿港公會堂在6月7日至9日則有光雕秀，歡迎民眾來感受端午節的氣氛。（編輯：黃世雅）1080511