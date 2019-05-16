台南白河推蓮子產地團體標章 杜絕仿冒品

（中央社記者張榮祥台南16日電）時序入夏，蓮子上市，但因市面品質參差不齊，以蓮子聞名的台南白河，積極推動產地團體標章，讓消費者認清並購買真正的白河蓮子和蓮藕粉，以杜絕仿冒品。

台南市政府農業局今天召開記者會，宣導消費者對白河蓮子及蓮藕粉產地團體標章的認知，以杜絕仿冒品，確保白河蓮農的權益。

農業局說，台南市蓮子、蓮藕栽培面積約366公頃，占全國栽種面積的5成，其中白河區是主要產區，栽種面積約250公頃。

前台南縣長陳唐山執政時，白河蓮花季在全國打出知名度，很多人都知道吃蓮子、賞蓮花，應該走一趟白河，也因白河蓮子有名，市面常出現仿冒品，農業局期待蓮子愛好者莫被仿冒品矇騙。

今年台南白河蓮花季18日登場，當地將推出新鮮蓮子、蓮藕粉產品，遊客賞蓮之餘，更能品嚐當季現採蓮子、蓮藕粉料理，大快朵頤一番。（編輯：陳俊碩）1080516