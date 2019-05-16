降低照護負擔 竹市推長照輔具租賃補助

新竹市政府16日舉行「長照輔具租賃開跑」記者會，副市長沈慧虹（右2）表示，透過長照輔具租賃補助，幫助有需求長者享受器材新穎、選擇多元、短期使用可替換等優點，也能讓長照品質再提升。中央社記者魯鋼駿攝 108年5月16日

（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）新竹市政府推出「長照輔具租賃補助」，長輩經長照評估後，依福利別獲得4至6成租金補助，可享多元選擇、短期使用等優點，鼓勵長輩以租代買或先租再買，降低照護負擔。

新竹市政府今天開「長照輔具租賃開跑」記者會，新竹市副市長沈慧虹表示，新竹市長輩的輔具需求越來越高，過去僅提供購買輔具最高3年4萬元的補助額度，這次新增租賃補助服務，民眾不需再投入大筆資金添購輔具。

沈慧虹說，透過長照輔具租賃補助能享有器材新穎、選擇更多元、短期使用可替換、新聘輔具諮詢治療師提供專業建議等優點，任何輔具需求，廠商也將協助媒合調度，找出最適合長輩的輔具，讓長照品質再提升。

沈慧虹指出，未來長輩通過長照評估，依福利別只需負擔約4至6成租金，即可租用輔具，若認為購買輔具的費用太高，可用租的就好，先租再買，用不合適還可以更換，盼長輩一起照顧自己的健康。

新竹市衛生局長吳昭軍表示，新竹市在長照輔具購買及租賃皆有補助，民眾在使用3年4萬元的補助額度時，也能享有更多彈性，讓失能長者對於出院後暫時使用及短期使用者，有更快速便利的選擇。

吳昭軍指出，申請輔具租賃服務有三大步驟，第一步申請長照等級評估；第二步是由治療諮商師到府評估，確認適合申請者輔具；第三步則是到指定的合作店家挑輔具，依據福利別折抵費用，詳情可向新竹市衛生局洽詢。（編輯：張銘坤）1080516