林姿妙議會施政總質詢 秘書長陪備詢挨轟

（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）宜蘭縣長林姿妙今天前往縣議會接受施政總質詢，但她上台時，縣府秘書長林茂盛也跟著上台，坐在一旁陪備詢，引發民進黨多名縣議員不滿，認為此舉是破天荒，讓人貽笑大方。

林姿妙說，這是受到議長張建榮指示。縣府隨後提出「宜蘭縣議會議事規則」強調，列席人員的座位由主席指定，無違反體制。

林姿妙過去曾遭批評不擅言詞，昔日也常見林姿妙本人就在活動或會議現場，卻由林茂盛代表發言場景。

宜蘭縣議會第19屆第1次大會總質詢上午舉行，林姿妙首度上台接受總質詢時，林茂盛也跟著上台，坐在一旁陪備詢。不料此舉引發民進黨籍多名縣議員不滿，認為林姿妙不尊重縣議會，違反慣例體制，縣府施政竟然還必須由林茂盛回答，要求林茂盛離開報告台，經張建榮出面緩頰後，林茂盛繼續留在報告台上，整場質詢才繼續。

民進黨議會黨團在議會休息時段，召開記者會抨擊林姿妙行為。

「這根本就是史無前例」，前議長、民進黨籍議員陳文昌認為，秘書長陪同縣長上報告台備詢這根本就是不合體制，前所未見，是宜蘭史上大笑話，難道林茂盛沒有在旁邊，林姿妙就說不出話嗎，還是林妙本身對縣政不了解。

他表示，林姿妙上任5個多月來的施政根本就是「走攤文化」「握手文化」，對縣政不用心、不想了解，才會在施政總質詢時，讓林茂盛陪同在旁傳遞小抄才有辦法回答。

林姿妙受訪時說，其他縣市都是這樣，新政府有新的施政創意，每名議員都有其專業，縣府予以尊重，林茂盛陪同在旁備詢，是「尊重議長裁示」。

林茂盛說，他過去在新北市政府任職時，在議會首長同意之下，各局處首長也都會到議會報告台上協助首長，說明施政的細節，因為許多細節政策，有時也要熟悉業務的單位主管在旁說明，所以今天有這樣的陪同，這也是尊重議會程序、尊重議長張建榮的主持指示。

張建榮說，根本沒有破壞體制的問題，不要隨著民進黨議員們起舞。（編輯：方沛清）1080523