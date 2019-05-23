艋舺數位內容實驗場啟用 盼提升自媒體效能

艋舺龍山文創B2規劃的「艋舺數位內容實驗場」23日啟用，設有攝影棚、展演空間等，除將推出免費教學課程外，也開放民眾及學生租借使用。中央社記者劉建邦攝 108年5月23日

（中央社記者劉建邦台北23日電）台北捷運龍山寺站地下街的艋舺數位內容實驗場今天啟用，分別有攝影棚、展演室，設備包含專業導播機等，鎖定經營自媒體民眾及學生為對象。

台北市文化局下午在捷運龍山寺站地下街地下2樓的艋舺數位內容實驗場舉辦記者會。龍山寺地下街地下2樓的商場閒置已久，北市府過去曾規劃為文創空間，並邀請文創業者進駐，但仍無法拉抬買氣和人潮。

文化局評估後，改變作法，以培育及輔導自媒體創造人才與發展為目標，並規劃在龍山寺地下街地下2樓設置艋舺數位內容實驗場，經多月努力，今天宣布正式啟用，即日起開放外界申請。

文化局表示，艋舺數位內容實驗場包含2個空間，分別為攝影棚、展演空間，共佔地20多坪，攝影棚有後製剪接室、綠幕特效組、專業導播機、4K攝影機等；展演空間則是辦理研討會、講座等為主，提供設備有投影機等。

至於租用費部分，文化局指出，攝影棚含器材，一天1500元、每小時300元，展演空間一天750元、每小時150元，學生申請則另有優惠，此外，現場會安排2名專業人員在場協助。

局長蔡宗雄致詞時說，艋舺是外國人來台北時，最喜歡旅遊地點，主要是認為艋舺有台灣文化元素，且具備生命力，但仍需新的文化和教育元素進駐，因此規劃艋舺數位內容實驗室，採最基本收費，如果拍攝影片內容是艋舺在地文化，節目點閱率有5000人次以上，還能申請費用減免，主要就是希望可推廣自媒體人才。

文化局指出，艋舺數位內容實驗場開放時間為上午11時至下午7時，開幕後將規劃教學課程，歡迎經營自媒體的民眾、學生報名，相關訊息可上臉書專頁查詢。（編輯：張銘坤）1080523