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國民黨竹縣立委第二選區民調結果 林思銘勝出

最新更新：2019/05/25 18:26
國民黨新竹縣黨部25日公布新竹縣第2選區立委初選民調結果，由縣議員林思銘（右2）勝出。中央社記者郭宣彣攝　108年5月25日
國民黨新竹縣黨部25日公布新竹縣第2選區立委初選民調結果，由縣議員林思銘（右2）勝出。中央社記者郭宣彣攝　108年5月25日

（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）國民黨新竹縣黨部今天公布新竹縣第二選區初選民調結果，縣議員林思銘勝出，但民調有爭議。林思銘表示，國民黨未來還要面對他黨競爭，將尋求團結打贏選戰。

國民黨新竹縣黨部今天公布，新竹縣第二選區初選民調結果，參加初選者有林思銘、國民黨中央委員邱一峰，以及前竹東鎮長徐兆璋、竹東鎮榮華里長林子丞、竹北市民代表朱健銘共5人，民調結果由林思銘勝出。

林思銘表示，將持續努力為國民黨拿下立委席次。邱一峰展現風度，感謝這段日子支持他的人，喊出「國民黨加油、林思銘勝選」等口號。

林子丞、朱健銘今天受訪表示，程序上有爭議，民調的公正性待質疑，應要重做。徐兆璋認為，若無合理解釋，「不排除任何可能」，形同初選先鬧分裂。

國民黨新竹縣黨部書記長兼代理主委洪文彬表示，透過2家民調結果很接近，在政黨對比或黨內互比的數值也相近，且在民調過程中，參選同志皆有指派觀察員，過程都是秉持公平、公正、公開的作業，資料也正確無誤，公正性沒有任何問題。（編輯：張銘坤）1080525

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