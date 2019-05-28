鋒面夾帶大雨 桃園捷運A8站等路面積水

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）受到鋒面通過影響，桃園市各地從早上9時起就陸續降下大雨，部分地區因為水勢宣洩不及而出現積水，另外在機場捷運A8站前的路面，也因為大雨而有積水。

中央氣象局指出，受到鋒面將由北往南通過台灣地區的影響，天氣相當不穩定，各地降雨機率偏高，並有局部大雨出現機率。

桃園市警局龜山分局表示，上午9時許，龜山區開始下起大雨，雨勢又大又急，造成龜山區興業街與山鶯路口積水約30公分，大林派出所員警也立即前往擺放交通錐，並現場指揮管制車輛通行。

龜山分局表示，另外在機場捷運A8站前的文化一路及復興一路口，因為大雨影響，目前積水約15公分，車流緩慢，但並未影響機場捷運運行。

八德分局表示，八德區建國路、文昌街至建國路、福橋街路段人行道，也因為瞬間大雨出現積水，截至上午10時30分，積水約30公分，目前四維派出所員警已在現場擺放交通錐，並將警車停放周邊警示用路人，同時管制相關路段以維護用路人安全。

桃園市警局也呼籲民眾，隨著大雨來襲，各地都有出現零星積水現象，民眾行經相關地區時，請繞道而行勿強行通過，以免車輛故障，造成財產損失，嚴重甚至會危及生命。（編輯：方沛清）1080528