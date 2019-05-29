4歲女童馬路徘徊 警挨家挨戶查訪送回

花蓮縣警察局玉里分局29日表示，崙天派出所警員周呈銘、林俊廷日前執行巡邏勤務時，在崙天部落附近看見一名小女童獨自徘徊且不停哭泣，上前詢問但女童說不出家住何處，警方在部落挨家挨戶查訪終於找到家人。（玉里警分局提供）中央社記者李先鳳傳真 108年5月29日

（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）花蓮卓溪鄉4歲女童日前中午在馬路徘徊，且邊走邊哭，身旁無大人陪同，警方巡邏時發現，但女童說不出家住何處，警方於部落挨家挨戶查訪終於找到家人。

花蓮縣警察局玉里分局今天表示，崙天派出所警員周呈銘、林俊廷日前執行巡邏勤務時，在崙天部落附近看見一名小女童獨自徘徊且不停哭泣。因當天天氣炎熱，為避免女童發生危險，警員於是上前關心，並將小女童帶回派出所安置，提供飲水預防中暑。

警員周呈銘表示，小女童無法說出家住何處，經研判應是附近村民的小孩，於是將小女童載往部落內挨家挨戶詢問。查訪半小時左右，終於得知小女童為部落楊姓村民的孩子，才將其送返家。

楊姓村民稱因在廚房忙於料理中餐，未發覺女童自行開門獨自外出玩耍，幸好被警方即時發現，小女童才平安送返家，非常感謝警方協助。

玉里警分局長呂育騰表示，藉此事件呼籲民眾，家中如有年幼孩童時應更加小心照顧，留意房門應上鎖，避免孩童自行開門外出走失或發生其他意外。

呂育騰提醒，平時教導孩子若不慎走失時應該停下來站著，而不是亂跑；若在商場內走失，向店內人員告知；也可試著找帶有小孩的其他父母幫忙撥打自己手環上或包包裡父母預留的電話號碼，但不要跟著其他人走，更不要離開購物中心等商場。（編輯：方沛清）1080529