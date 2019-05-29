罕見132公斤龍膽石斑遭烹 民眾諷沒放生太自私

花蓮七星潭一定置漁場28日捕獲龍膽石斑，重量約132公斤，漁民表示，這尾龍膽石斑在海中成長估計要超過30年時間，能捕到這麼大的魚不容易，10多年來都沒有捕到過。（業者提供）中央社記者李先鳳傳真 108年5月29日

（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）花蓮七星潭一家定置漁場昨天捕獲龍膽石斑，重量約132公斤，由在地餐廳業者買下，烹調成特色料理。消息貼在臉書地方社群後，不少民眾留言說，這麼大的魚沒有放生太過自私。

漁民表示，一般龍膽石斑養殖3年以上，由於營養足夠可養到30台斤（約18公斤），但像這尾重約132公斤的野生龍膽石斑，在海中成長估計要超過30年時間。能捕到這麼大的魚不容易，10多年來都沒有捕到過。

這尾龍膽石斑身長達180公分，由花蓮一家餐廳以新台幣15萬元買下，負責人王興福說，這尾野生龍膽石斑肉質鮮美，含有豐富的膠原蛋白，餐廳主廚用多種烹調手法，作成特色料理端上桌。

消息貼在臉書地方社群後，不少民眾留言表示，「可以手下留情嗎？有沒有那麼餓？牠在海底悠遊自在的過了30年，人類自私的可怕。」、「放生可以做公德，吃了牠什麼都沒了，可惜！」、「人性貪婪自私的一面展露無遺。」（編輯：黃世雅）1080529