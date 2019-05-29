台中購物節拚經濟 10影城加入祭好康優惠

台中購物節將於7月10日起登場，台中市新聞局長吳皇昇（右6）29日與台中市多家影城代表29日在記者會中宣布，將響應購物節提供票價優惠等好康。中央社記者郝雪卿攝 108年5月29日

（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中購物節將於7月10日起登場，台中市新聞局長吳皇昇今天表示，共有10大影城響應，提供包括票價優惠、套票折扣、購票贈送爆米花、影城周邊商品特價等超值好康。

台中購物節將於7月10日至8月18日的暑假期間登場，吳皇昇、台中市電影戲劇商業同業公會理事長王光輝及萬代福影城、華威台中影城、新光影城、凱擘影城、台中文心秀泰影城、台中站前秀泰影城、豐原in89豪華影城等代表一起召開記者會宣布優惠措施。

吳皇昇表示，以往各個城市所舉辦的購物節，很少有電影業者參與，這次台中購物節有10大影城串聯加入，讓活動更加多元、豐富化，也能衍生許多附加效益，因為各影城提供的各項好康優惠，透過活動平台，不僅能夠提升業績，同時也幫助台中拚經濟，創造市府、業者和消費者間的三贏局面。

王光輝指出，台中市首次舉辦購物節活動，展現市府拚經濟的決心，所以台中市各影城熱烈響應，提供各種優惠方案，期盼帶動觀影風潮，同時活絡台中經濟發展。

新聞局表示，除了電影院提供的特定優惠活動外，在活動期間內，消費者可下載及登錄「台中購物節App」並輸入相關基本資料，即可取得抽獎資格，登錄金額累計滿500元即可得到1組抽獎號碼，有機會抽中豪宅、進口名車、國產房車、電動機車、入住總統套房、3C電器產品等獎項，歡迎大家踴躍來台中消費拚經濟。（編輯：吳佳穎）1080529