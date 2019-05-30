議員告買廚餘桶圖利 前中市官員指依法採購

（中央社記者蘇木春台中30日電）台中市議員李中等人認為前中市府團隊採購廚餘桶價格較市價高，今天按鈴控告前台中市長林佳龍等人。前中市府環保局長白智榮表示，採購符合法令，皆依政府採購法規定辦理。

台中外埔綠能生態園區將於7月營運，園區引進「廚餘厭氧」及「稻稈氣化」發電技術，可利用廚餘綠能發電。前台中市政府團隊發包設計、產製生廚餘專用桶「綠圓寶」，自今年初起發送，方便民眾承裝生廚餘，但被詬病桶蓋蓋不合、使用不方便等問題。

市議員李中、羅廷瑋上午到台中地檢署，按鈴控告林佳龍、白智榮等6人涉嫌背信罪及圖利罪，

李中受訪表示，市售廚餘回收桶有附濾網單價僅新台幣80元，但前環保局團隊支付高達382萬元設計費所設計的「綠圓寶」，不僅無一般廚餘桶的濾網設計、桶身材質偏軟易變形、桶蓋設計無法與桶身密合，且一次發包97萬餘個，平均單價近103元，較市價高出許多。

李中說，製作97萬個無濾網的簡易塑膠桶，出廠價理應較一般市售廚餘回收桶價格低，但標案的決標金額高達9950萬元，平均單價竟比市價還要高，明顯不合常理。

對於李中等人言行，白智榮指出，廚餘桶採購作業符合法令規定，皆依政府採購法規定辦理，相信環保局的公務人員奉公守法，經得起法律檢驗。

白智榮說，民意代表雖然有言論免責權，但也要善盡查證的責任，任意不實的指控，除抹煞基層人員的辛勞、打擊機關士氣，也損害立意良好的環保政策。（編輯：戴光育）1080530