中市打造綠色宜居城市 鼓勵建案綠化植栽

台中市政府推動「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，盼透過獎勵措施，鼓勵開發商及建築師將綠化植栽引入市民居家空間，打造綠色宜居城市。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年6月4日

（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市政府實施「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，透過獎勵措施鼓勵開發商及建築師將綠化植栽引入市民居家空間，市長盧秀燕今天說，盼能打造綠色宜居城市。

台中市都市發展局長黃文彬今天在市政會議簡報指出，市府參考新加坡花園城市概念，訂定「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，提供免計算容積樓地板或建築物高度等獎勵措施，鼓勵起造人設計垂直綠化設施、雙層遮陽牆體、植生牆體、造型遮陽牆板、複層式露台等「垂直綠化」及「垂直鄰里設施」。

黃文彬表示，這項獎勵辦法3月26日發布實施後，已有2件位於南屯區的宜居建築開發案審議通過，第一個建案從原本光禿的水平直立造型，新增許多垂直綠化設施及複層式露台，增加了78棵喬木，讓水泥叢林增添綠意。

另一建案則在原先規劃的少許植栽之外，在建築物每個樓層設置更多綠樹，共增加131棵喬木，除可增進居住者舒適感，也能讓建築外觀形塑台中都市景觀。

盧秀燕說，打造宜居城市不是只能花大錢蓋新設施，只要用心，好好愛惜、維護現有公共設施，就可以讓城市有韻味又漂亮，例如先前建設局僅花費20萬元為東區舊橋「東昇橋」重新規劃燈光設計，打上粉紫色燈光，營造浪漫氛圍，就讓東昇橋重新成為民眾打卡亮點。

黃文彬表示，台中市每年大概有400個案件經由市府都市設計審議，如有一半案件申請宜居設施，每案平均約增加100棵樹，就可增加2萬棵樹。（編輯：翁翠萍）1080604