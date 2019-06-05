議會閉幕 韓國瑜肯定議員問政水準高

（中央社記者王淑芬高雄5日電）高市議會第3屆第1次定期大會今天閉幕，議長許崑源鼓勵韓國瑜「市長向前走、不必怕」；韓也在致詞時說「我認為高市議員水準非常高」，並要官員為議員鼓掌肯定。

這次定期大會是韓國瑜市府團隊首次備詢，府會攻防過程精彩，尤其韓國瑜面對民進黨、時代力量議員強力監督，多次答詢跳針、答非所問，遭議員嘲諷、批評，韓國瑜議事廳答詢甚至幾度和議員對嗆，氣氛火爆。

今天的閉幕式，議會一改過去的緊張、激烈的場面。許崑源表示，議會的監督，市民都看到了，他鼓勵韓國瑜「市長向前走、不必怕」，也為市長加油打氣。

韓國瑜表示，經歷過議會的質詢，相信議會和新團隊都有進步及提升，允諾會整理出議員的建議案等做評估、追蹤盼化為行動，對議會的質詢「虛心受教」，並允諾即使財政困難，團隊仍會努力打拚。

相對日前台北市長柯文哲公開表示「台北市議員水準比較高」。韓國瑜表示，「有人說他們議員水準怎麼樣、怎麼樣，我認為高市議員水準非常高」，他要團隊官員為議員鼓掌肯定，一時間議事廳氣氛輕鬆、和諧。

由於韓國瑜極可能在國民黨總統初選出線進而競逐大位。民進黨黨團總召韓賜村發言詢問「下個會期是否還有機會能質詢到韓市長？」許崑源說「肯定有」。

韓賜村反問「不選了嗎？我很懷疑」。許崑源說「放心啦，下會期距選總統還很遠啦」。韓賜村促市府局處要落實議員的建議案等盼兌現，團隊結束定期大會後能動起來。(編輯:孫承武)1080605