韓國瑜花蓮造勢 議員質疑放下防疫等市政不管

（中央社記者陳朝福高雄9日電）高雄市長韓國瑜昨天到花蓮參加造勢大會，也有多名首長隨行。有市議員今天質疑市府團隊放下登革熱防疫和除草等市政不管，「是否已轉變成韓國瑜競選團隊？」

高雄市今年截至目前的最新本土登革熱確診16例，除了前鎮區1例，其他15例都在三民區，包括14個案居住在鼎金里及鼎西里1個案。也有市民投訴社區旁一處小學預定地雜草叢生，成為蚊蟲等病媒蚊孳生源。

民進黨籍高雄市議員黃文益指出，在端午節連續假期是登革熱防疫的重要時刻，也是宣導觀光的最佳時機，但防疫總指揮官韓國瑜未坐鎮，卻帶著民政局長曹桓榮及觀光局長潘恆旭等人到花蓮，是提早宣布放棄高雄人了嗎？高雄已成為不被韓國瑜疼愛的悲情城市。

民進黨籍高雄市議員何權峰貼文「登革熱疫情嚴重，理應防疫的民政局長，幫韓市長先去花蓮場勘場地？高雄人你為何不生氣！」

時代力量高雄市議員黃捷表示，韓國瑜在花蓮針對其他縣市大開交通支票前，應該先想想作為高雄市長、對高雄的交通做出什麼實際的政績？他開空頭支票從市政等級到國家等級，對台灣絕對是一個傷害，韓國瑜的市長任期並沒有結束，請在任內努力為高雄付出，否則人民已經對他沒有信任感，更覺得他只剩一張嘴。

民進黨籍高雄市議員邱俊憲說，韓國瑜似乎已忘記對高雄市民的承諾，現實情況是高雄的政見不斷跳票，有些甚至已確定無法兌現，結果他又放下市政，到花蓮繼續「喊口號、開支票」，加上花蓮造勢場中出現數位市府團隊官員，質疑高雄市府團隊是否已轉變成韓國瑜競選團隊？

為遏止登革熱疫情擴散，高雄市府由衛生局、環保局、民政局及三民區公所等成立登革熱疫情特別小組。小組人員表示，成員都有分工合作的責任制，防疫團隊自5月29日啟動防疫工作，相關防疫作業都有主管坐鎮指揮。端午節假日已完成登革熱疫情集中的鼎金、鼎西及周邊等里化學防治暨戶內孳生源檢查作業，今天也持續加強動員疫情警戒範圍內檢查及清除和噴藥等工作。

高市民政局透過新聞媒體群組回應，曹桓榮要求副局長袁德明及區政科全力協助三民區公所，並全力支援防治經費及人力。這波疫情都在市府團隊掌控中，特別小組利用假期進行孳生源清除，快速控制疫情。

至於民眾投訴的社區旁雜草叢生地為高雄市教育局管轄鳳山區環河街一帶的小學預定地，教育局表示，有委由廠商定期除草，5月5日除草後因雨季雜草滋生較快，6月8日已派員完成除草。（編輯：黃世雅）1080609