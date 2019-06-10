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北市防範狂犬病 28場山區注射活動起跑

最新更新：2019/06/10 10:56

（中央社記者黃麗芸台北10日電）花蓮和屏東陸續發現狂犬病鼬獾，台北市動保處今天說，為防範狂犬病入侵北市，自6月13日起至9月底將舉辦28場山區動物狂犬病巡迴注射活動，家中有毛小孩者可盡快補強疫苗。

動保處今天發布新聞稿表示，近期中南部頻傳感染狂犬病的野生動物咬傷民眾案件，由於北市人口密度高，且周遭多為淺山地區，野生動物與毛小孩的活動範圍多有重疊，風險也會隨之增加。

為防範狂犬病入侵北市，動保處說，自6月13日起至9月底將擇轄內7行政區靠近淺山地區處，共舉辦28場山區動物狂犬病巡迴注射活動，包括文山、士林、北投、南港、內湖、信義、大安區等。

另，同步寄發疫苗注射通知，提醒市民家中若仍有毛小孩尚未補強狂犬病疫苗，可多善用此活動，或帶至鄰近動物醫院完成補強注射。

動保處表示，首場活動將於6月13日在文山區萬芳里開跑，每場次提供200劑公費動物狂犬病疫苗及50份晶片，凡3月齡以上的毛小孩，飼主可攜帶身分證前往利用，尚未施打晶片辦理寵物登記者也可一併完成。

動保處提醒，依據動物傳染病防治條例規定，飼主每年須為家中犬貓或飼養的雪貂補強狂犬病疫苗，否則將依同法裁處新台幣3萬元至15萬元罰鍰。

同時，也呼籲市民務必遵守「2不1要」原則，「不接觸野生動物」「不棄養家中寵物」「每年帶家中犬貓施打狂犬病疫苗」，才能有效避免狂犬病侵襲。（編輯：張銘坤）1080610

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