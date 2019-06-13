台北市規劃研擬夾娃娃機相關自治條例

桃園市議會通過「自助選物販賣事業管理自治條例」，規定夾娃娃機店家須距離國中小50公尺以上，有台北市議員盼北市跟進，市長柯文哲13日對此表示，應有通案辦法；商業處則指出，將研擬自治條例。中央社記者裴禛攝 108年6月13日

（中央社記者劉建邦、梁珮綺台北13日電）桃園市議會昨通過「自助選物販賣事業管理自治條例」，規定夾娃娃機店家須距離國中、國小50公尺以上。台北市長柯文哲說，應有通案辦法；商業處指出，研擬自治條例。

台北市議會今天下午召開市政總質詢，柯文哲與北市府各局首長列席備詢。柯文哲答詢時做以上表示。

國民黨籍市議員李傅中武質詢時說，他接獲民眾陳情，指稱就讀國中的小孩因沉溺夾娃娃機，竟花新台幣3萬元夾娃娃，而夾娃娃機台內的物品有情趣用品及實體動物等狀況，甚至可換錢。

他說，桃園市已通過夾娃娃機自治條例，建議台北市政府應該跟進。

柯文哲表示，「夾娃娃機的管理看是要設自治條例還是其他方式」，也就是說，針對管理夾娃娃機部分，應有通案辦法，這部分府內會討論。

商業處指出，去年訂定相關管理流程，若夾娃娃機產品涉及成人用品等狀況，相關單位像社會局、警察局會依相關法令要求業者下架，目前也有持續管理相關業者的行政作為，且將研擬自治條例的可行性。

桃園市議會臨時會昨天修正通過「自助選物販賣事業管理自治條例」，要求店家須距離國中小校園50公尺，計畫於自治條例通過後1年實施。（編輯：李亨山）1080613