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準公幼詢問度高 新北補助更多私幼加入

最新更新：2019/06/14 12:58

（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市已有50家私幼申請加入準公共幼兒園，家長詢問的電話不斷，為充實與改善準公幼教學設備與環境，市府加碼補助20萬元至40萬元不等，盼增加誘因讓更多準公幼供家長選擇。

準公共幼兒園政策今年8月進一步擴及6都，受理申請至6月20日截止，新北市府教育局今天表示，目前新北有800家私立幼兒園，其中，符合申請準公幼的有250家，已經有50家申請。

市府教育局副局長黃靜怡表示，為鼓勵私幼加入準公共幼兒園政策，對於申請加入的園所，依規模補助新台幣20萬元至40萬元不等，可用來改善幼兒園設備，提升師資品質等，不但有利提升幼兒受教品質，也增加私幼加入準公幼的誘因。

教育局說，申請準公幼有一定的門檻，包括收費上限、老師薪資、公共安全評鑑等。自開放受理申請至今，共有50家幼兒園簽約加入讓幼兒受惠。

配合中央推行準公共幼兒園政策，幼兒就讀準公共幼兒園，家長比照公幼繳費，剩下的學費差額由政府協助支付給幼兒園，實質減輕家長育兒負擔。

教育局表示，爭取私幼加入準公共幼兒園的目標數為50家、120班、3000名幼兒，雖然已達標，但為擴及更多業者申請讓幼兒與家長受惠，已向市長侯友宜爭取增加專款，盼更多業者加入。

教育局表示，每天都接獲家長詢問準公共幼兒園的名單，顯見關注的程度。整個名單將在申請截止並核定後對外公布。（編輯：李錫璋）1080614

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