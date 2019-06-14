更多編輯台推薦新聞：
影片／暴龍砲火猛烈奪隊史首冠 勇士3連霸夢碎
運動

影片／暴龍砲火猛烈奪隊史首冠 勇士3連霸夢碎

影片／大谷翔平MLB締造完全打擊 日本第一人
運動

影片／大谷翔平MLB締造完全打擊 日本第一人

林書豪隨暴龍奪冠 亞裔美籍球員第一人
運動

林書豪隨暴龍奪冠 亞裔美籍球員第一人

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台南漁電共生公聽會 要求擱置爭議區域

最新更新：2019/06/14 20:31

（中央社記者張榮祥台南14日電）台南「漁電共生」抗爭頻傳，立委郭國文今天召開公聽會，決議請台南市政府先審查無爭議區域專案計畫，且擱置爭議區域，確保原承租戶的意願及工作權。

郭國文今天在台南市七股區公所召開「衡平養殖與綠能漁電共生政策公聽會」，聽取當地100多名在地養殖戶、村里長及公民團體代表的意見。

郭國文在公聽會中做出結論，請農委會特有生物研究保育中心評估研究地面型太陽能板對環境生態的影響，及請農委會水產試驗所研究養殖結合太陽能板的養成物，是否能維持無污染的優良水產品，並請能源局持續檢討屋頂型及地面型太陽能的規劃設置容量。

另外，郭國文也請台南市政府確實依生存、生態及意願優先原則推動漁電共生，且盤點擬推動漁電共生區域內的原養殖漁民地主及承租戶清冊，以確保原承租戶的意願及工作權，並擱置爭議區域，先就無爭議區域專案計畫辦理審查，盡快啟動審查會。

出席公聽會的行政院農委會副主委陳添壽表示，政策推動必須要有地方共識，若地方對生態檢測有所存疑，須在短時間內提出充分說明，先行施作無爭議的太陽能型態。

同時出席公聽會的經濟部政務次長曾文生也說，大家支持台灣走向綠能發展，但技術細節希望能更妥適，做得更好，一個正面政策不該遭到誤解，經濟部願和農委會、地方政府共同努力，釐清問題，推動政策。（編輯：吳佳穎）1080614

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報