台南漁電共生公聽會 要求擱置爭議區域

（中央社記者張榮祥台南14日電）台南「漁電共生」抗爭頻傳，立委郭國文今天召開公聽會，決議請台南市政府先審查無爭議區域專案計畫，且擱置爭議區域，確保原承租戶的意願及工作權。

郭國文今天在台南市七股區公所召開「衡平養殖與綠能漁電共生政策公聽會」，聽取當地100多名在地養殖戶、村里長及公民團體代表的意見。

郭國文在公聽會中做出結論，請農委會特有生物研究保育中心評估研究地面型太陽能板對環境生態的影響，及請農委會水產試驗所研究養殖結合太陽能板的養成物，是否能維持無污染的優良水產品，並請能源局持續檢討屋頂型及地面型太陽能的規劃設置容量。

另外，郭國文也請台南市政府確實依生存、生態及意願優先原則推動漁電共生，且盤點擬推動漁電共生區域內的原養殖漁民地主及承租戶清冊，以確保原承租戶的意願及工作權，並擱置爭議區域，先就無爭議區域專案計畫辦理審查，盡快啟動審查會。

出席公聽會的行政院農委會副主委陳添壽表示，政策推動必須要有地方共識，若地方對生態檢測有所存疑，須在短時間內提出充分說明，先行施作無爭議的太陽能型態。

同時出席公聽會的經濟部政務次長曾文生也說，大家支持台灣走向綠能發展，但技術細節希望能更妥適，做得更好，一個正面政策不該遭到誤解，經濟部願和農委會、地方政府共同努力，釐清問題，推動政策。（編輯：吳佳穎）1080614