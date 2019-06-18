竹塹舊城稀有綠地 建國公園啟動翻新

（中央社記者郭宣彣新竹市18日電）新竹市建國公園位在舊城區內，為地方重要休憩處，但近20年未有大規模整修，公園內設施老舊。新竹市政府秘書長陳章賢今天受訪表示，將為公園引入燈具與體育設備等，進行公園大翻新。

陳章賢表示，建國公園面積約1500平方公尺，為舊竹塹城內唯一較具規模的公園綠地，但過去公園內部樹木缺乏整理、修剪，原涼亭被遮蔽，導致公園空間變得陰暗，也影響民眾使用意願。

新竹市政府城銷處長顏章聖表示，新竹市政府向內政部營建署申請補助計畫，將整修建國公園，經費為459萬元，消息一出獲得民眾期待。整修部分將增加公園開闊性，拆除既有涼亭和花台等。

顏章聖說，在改造工程中，也將以原來的大樹為核心，擴大生長樹穴和綠地，改善植栽和土層。另外，新鋪面將以紅磚為文化特色，結合關帝廟意象，形塑在地記憶。

顏章聖指出，改造計畫重視長者和小孩的適用性，將調整公園設施和行走動線，增加小廣場，供長者運動，也會增設夜間照明、無障礙坡道，方便輪椅、娃娃車等進入，同時也將既有的YouBike站點，移至公園內側後方，減低行人動線衝突。（編輯：張銘坤）1080618