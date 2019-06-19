暑期照顧弱勢國小童 新北市圖開免費課輔班

新北市立圖書館與「永齡希望小學—新北教分校」合作，在三芝及金山分館開設暑期免費課輔班，即日起開放北海岸三至六年級的國小弱勢學童報名。（新北市立圖書館提供）中央社記者葉臻傳真 108年6月19日

（中央社記者葉臻新北19日電）新北市立圖書館在暑假照顧弱勢學童，與「永齡希望小學—新北教分校」合作，在三芝及金山分館開設暑期免費課輔班，即日起開放報名，北海岸三至六年級國小弱勢學童皆可參加。

新北市立圖書館表示，暑期的課輔開銷對低收入戶和經濟弱勢家庭負擔重，為了讓弱勢家庭孩子們在暑假期間能受到妥善的照顧，圖書館特別和「永齡希望小學—新北教分校」合作，強化陪讀服務。

新北市立圖書館表示，課輔班開放北海岸三至六年級的國小弱勢學童報名，人數不限，不會有額滿問題，7月1日開課後每週至少有5天的免費課輔，採小班教學制，課程內容以國文、英文和數學為主，同時供應免費營養午餐。

課輔班也會協助孩童完成暑假作業，並安排多元閱讀活動，希望可以幫助學習落後的孩子利用暑假跟上學習進度，順利銜接開學課程。

新北市立圖書館三芝分館主任蕭千惠表示，弱勢家庭小孩的學習資源與管道相對缺乏，透過與「永齡希望小學—新北教分校」的合作，讓圖書館的陪讀服務可以更加完備，家長也不用擔心暑假期間孩子的照顧問題，同時也提升弱勢家庭子女的教育。（編輯：李錫璋）1080619